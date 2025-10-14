Появились подробности о драке во время хоккейного матча в Латвии из-за русского языка

Тренер клуба из Латвии Рыбкинскис заявил, что соперник весь матч провоцировал их

Тренер любительского хоккейного клуба Ķekava Clappers Матис Рыбкинскис раскрыл подробности массовой драки с Priedaine во время матча в Латвии. Его слова приводит Delfi.

Рыбкинскис заявил, что соперники всю встречу провоцировали их и допускали оскорбления. Он также назвал удар, нанесенный капитаном Ķekava, заслуженным наказанием за провокации соперников.

В то же время в Priedaine утверждают, что массовая драка началась после словесных оскорблений тренера Ķekava на национальной почве, направленных против игроков с российскими корнями. Сам Рыбкинскис признал, что его беспокоила частая речь на русском языке на площадке, из-за чего складывалось впечатление, что матч проходит в России.

Ранее стало известно, что игроки и тренеры любительских хоккейных клубов из Латвии Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку во время матча. «Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — поделился игрок Priedaine Денис Бенке.