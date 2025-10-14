Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 14 октября 2025Россия

Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

Минздрав Дагестана: Двоих пострадавших в ДТП с «Уралом» доставили в Махачкалу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Двоих пострадавших в смертельном ДТП с военным грузовиком «Урал» на трассе в Унцукульском районе Дагестана доставили в стационары Махачкалы. Подробности о них сообщил региональный Минздрав в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, одному человеку помощь оказана амбулаторно, еще восьмерых, в том числе троих в тяжелом состоянии, сначала доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. «Бортом санитарной авиации двое тяжелораненых были переведены в республиканские стационары. Как в Махачкале, так и в Буйнакске врачи делают все возможное для спасения пострадавших», — заверили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до девяти, еще двух человек, оказавшихся сотрудниками Росгвардии, спасти не удалось.

О смертельной аварии с участием военного грузовика на участке трассы Буйнакск — Гимры — Чирката стало известно вечером 14 октября. Предварительно водитель «Урала» не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Российская тревел-блогерша назвала лучшие страны для одиноких путешественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости