Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

Минздрав Дагестана: Двоих пострадавших в ДТП с «Уралом» доставили в Махачкалу

Двоих пострадавших в смертельном ДТП с военным грузовиком «Урал» на трассе в Унцукульском районе Дагестана доставили в стационары Махачкалы. Подробности о них сообщил региональный Минздрав в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, одному человеку помощь оказана амбулаторно, еще восьмерых, в том числе троих в тяжелом состоянии, сначала доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. «Бортом санитарной авиации двое тяжелораненых были переведены в республиканские стационары. Как в Махачкале, так и в Буйнакске врачи делают все возможное для спасения пострадавших», — заверили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до девяти, еще двух человек, оказавшихся сотрудниками Росгвардии, спасти не удалось.

О смертельной аварии с участием военного грузовика на участке трассы Буйнакск — Гимры — Чирката стало известно вечером 14 октября. Предварительно водитель «Урала» не справился с управлением, и машина опрокинулась.