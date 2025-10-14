Появились подробности жестокой расправы геймера над одноклассником в российском регионе

В Петербурге юноша убил друга молотком и ножом и выложил с ним видео

Расправившийся с одноклассником в Санкт-Петербурге 19-летний юноша выложил с ним кровавое видео в свой канал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодой человек был геймером. Перед совершением преступления он опубликовал в сети видео из игры, в котором расстреливает людей. После этого он отправился к другу, расправу над которым заранее спланировал — приобрел молоток и нож. Своей жертве он нанес сначала множество ударов молотком по голове, а потом более 15 раз ножом в шею. Конфликта между молодыми людьми, предварительно, не было.

На канале напавшего обнаружили кровавое видео с жертвой, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта.

О жестокой расправе над молодым человеком стало известно ранее 14 октября. Геймер позвонил в полицию и сообщил, что совершил преступление. После этого он попытался свести счеты с жизнью.