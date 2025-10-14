Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 14 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности жестокой расправы геймера над одноклассником в российском регионе

В Петербурге юноша убил друга молотком и ножом и выложил с ним видео
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Расправившийся с одноклассником в Санкт-Петербурге 19-летний юноша выложил с ним кровавое видео в свой канал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодой человек был геймером. Перед совершением преступления он опубликовал в сети видео из игры, в котором расстреливает людей. После этого он отправился к другу, расправу над которым заранее спланировал — приобрел молоток и нож. Своей жертве он нанес сначала множество ударов молотком по голове, а потом более 15 раз ножом в шею. Конфликта между молодыми людьми, предварительно, не было.

На канале напавшего обнаружили кровавое видео с жертвой, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта.

О жестокой расправе над молодым человеком стало известно ранее 14 октября. Геймер позвонил в полицию и сообщил, что совершил преступление. После этого он попытался свести счеты с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Установлен виновный в сбое работы железнодорожной станции в России

    Путин созвонился с Токаевым

    Раскрыто отношение молодежи Северного Кавказа к терроризму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости