Президент аргентинского футбольного клуба бежал из офиса из-за протестующих

Президент аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» Марсело Моретти был вынужден покинуть штаб-квартиру команды в сопровождении полиции из-за протестующих болельщиков. Об этом сообщает издание La Nacion.
Моретти прибыл в офис, чтобы возобновить контроль над деятельностью клуба после отмены решения суда о его отстранении. У входа в здание собрались демонстранты, которые потребовали его отставки, после чего Моретти покинул здание под охраной полиции.
Отмечается, что в настоящее время в отношении Моретти ведется следствие по обвинению в мошенничестве. Тренера обвиняют в получении взятки в размере 25 тысяч долларов.
В сентябре совет директоров принял решение ликвидировать должность президента и отстранить Моретти. Функционер обжаловал решение в суде, который был удовлетворен из-за угроз в его адрес и ошибок при созыве совета.
«Сан-Лоренсо де Альмагро» — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса. Клуб 12 раз выигрывал титул чемпиона Аргентины.