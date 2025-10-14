Президент аргентинского футбольного клуба бежал из офиса из-за протестующих

Президент футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Моретти покинул офис на фоне протестов

Президент аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» Марсело Моретти был вынужден покинуть штаб-квартиру команды в сопровождении полиции из-за протестующих болельщиков. Об этом сообщает издание La Nacion.

Моретти прибыл в офис, чтобы возобновить контроль над деятельностью клуба после отмены решения суда о его отстранении. У входа в здание собрались демонстранты, которые потребовали его отставки, после чего Моретти покинул здание под охраной полиции.

Отмечается, что в настоящее время в отношении Моретти ведется следствие по обвинению в мошенничестве. Тренера обвиняют в получении взятки в размере 25 тысяч долларов.

В сентябре совет директоров принял решение ликвидировать должность президента и отстранить Моретти. Функционер обжаловал решение в суде, который был удовлетворен из-за угроз в его адрес и ошибок при созыве совета.

«Сан-Лоренсо де Альмагро» — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса. Клуб 12 раз выигрывал титул чемпиона Аргентины.