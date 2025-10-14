Наука и техника
Раскрыта стоимость PlayStation 6

Moore's Law Is Dead: PlayStation 6 без дисковода будет стоить $550
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Консоль Sony PlayStation нового поколения будет стоить дороже 500 долларов. Об этом на YouTube заявил известный инсайдер Moore's Law Is Dead.

Автор одноименного видеоблога заявил, что ему сложно представить, что компания Sony выпустит PS6 по цене 500 долларов (40 тысяч рублей). Он заметил, что в настоящий момент столько стоит базовая версия PS5 без дисковода, а стандартная модель консоли с поддержкой дисков оценена в 550 долларов (44 тысячи рублей). Ютубер раскрыл информацию о том, что с учетом роста инфляции и прочих факторов PS6 без дисковода обойдется примерно в 550 долларов.

Инсайдер заявил, что 550 долларов за новую PlayStation 6 — даже без дисковода — будет хорошим предложением. Он отметил, что если Sony сможет удержать цену на этом уровне, то это будет большим достижением.

Кроме того, Moore's Law Is Dead прокомментировал недавнее выступление главного архитектора PS5 Марка Церни с топ-менеджером AMD Джеком Хьюном, в котором они рассказали о PS6. Тем не менее он уверен, что новая консоль появится нескоро. Инсайдер заявил, что PlayStation 6 выйдет в ноябре 2027 года. Ему удалось выяснить, что Sony запустит производство новой приставки в третьем или четвертом квартале 2027 года.

Ранее издание Insider Gaming заявило, что Sony собралась прекратить поддержку консоли PlayStation 4. Так, весной 2026 года компания отключит приставку от части интернет-сервисов.

