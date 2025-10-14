Наука и техника
Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

NeoGAF: PlayStation 6 выйдет в 2027 году — через 7 лет после релиза PS5
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Консоль нового поколения Sony PlayStation выйдет в 2027 году. Об этом на форуме NeoGAF сообщил известный инсайдер под ником Kepler L2.

Специалист заявил, что он уверен относительно выпуска PlayStation 6 в конце 2027 года. Kepler L2 подчеркнул, что это случится с высокой долей вероятности, «если не произойдет каких-либо непредвиденных задержек». Журналисты медиа PlayStation LifeStyle заявили, что инсайдер, судя по всему, имеет источники в компании AMD, поэтому многие его прогнозы относительно консолей Sony сбывались.

Актуальная консоль PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года, ее предшественник — PS4 — появился в 2013 году. Таким образом, два поколения PlayStation отделяют друг от друга 7 лет. Если Sony представит PlayStation 6 в 2027 году, то она сохранит традицию.

Sony пока не раскрывает технические подробности и сроки выхода PS6. Однако в начале октября ведущий архитектор PS5 Марк Церн совместно с топ-менеджером AMD Джеком Хьюном рассказал, какие технологии появятся в приставке Sony нового поколения. Попутно они заметили, что релиз новой PS состоится через несколько лет.

Инсайдер Kepler L2 впервые рассказал о том, что Sony представит консоль нового поколения PlayStation в 2027 году, в январе. Тогда он отмечал, что уже в 2025 году производитель начнет тестирования приставки.

