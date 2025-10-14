Ценности
Пугачева высказалась о Валентине Юдашкине

Алла Пугачева почтила память Валентина Юдашкина в день его рождения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Певица Алла Пугачева почтила память модельера Валентина Юдашкина в день его рождения. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница опубликовала пост, в котором высказалась о дизайнере. «Ты всегда в моем сердце», — отметила она.

6 мая 2023 года Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер, родился в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1987 году дизайнер выпустил первую коллекцию под названием «Русь изначальная», в которой было представлено больше 150 моделей платьев. В 1991 году Юдашкин впервые показал свою коллекцию одежды на Неделе высокой моды в Париже. В то же время модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.

.
