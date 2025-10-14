Раскрыто отношение молодежи Северного Кавказа к терроризму

В СКФО за 2025 год задержали 280 человек за подготовку терактов

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за 2025 год задержали 280 человек за подготовку терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК.

По данным агентства, более 280 лиц было задержано за подготовку терактов, пособничество и попытки вступления в запрещенные формирования. Большинство из задержанных являлись сторонниками нетрадиционных для России радикальных религиозных течений.

На заседании Национального антитеррористического комитета был рассмотрен вопрос эффективности противодействия распространения идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма на территории СКФО.