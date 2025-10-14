Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

Президент Индонезии спросил у Трампа, сможет ли он встретиться с его сыновьями

Президент Индонезии Прабово Субианто спросил у американского лидера Дональда Трампа, сможет ли он встретиться с его сыновьями — Эриком или Дональдом Трампом-младшим. Деталь приватного разговора двух лидеров раскрыл Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что разговор произошел накануне на саммите в Шарм-эш-Шейхе во время приватной беседы при невыключенном микрофоне. Кроме того, индонезийский лидер сообщил главе Белого дома о «небезопасном районе».

Оба сына политика являются старшими вице-президентами в организации Трампа и связаны с семейным бизнесом, однако не имеют никакого отношения к работе администрации президента США.

Ранее сын американского лидера 41-летний Эрик допустил возможность собственного выдвижения на пост главы американского государства в 2028 году. Он добавил, что не закрывает для себя мир политики, но в настоящий момент ему также нравится финансовая сфера.