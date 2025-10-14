Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 14 октября 2025Мир

Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

Президент Индонезии спросил у Трампа, сможет ли он встретиться с его сыновьями
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Индонезии Прабово Субианто спросил у американского лидера Дональда Трампа, сможет ли он встретиться с его сыновьями — Эриком или Дональдом Трампом-младшим. Деталь приватного разговора двух лидеров раскрыл Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что разговор произошел накануне на саммите в Шарм-эш-Шейхе во время приватной беседы при невыключенном микрофоне. Кроме того, индонезийский лидер сообщил главе Белого дома о «небезопасном районе».

Оба сына политика являются старшими вице-президентами в организации Трампа и связаны с семейным бизнесом, однако не имеют никакого отношения к работе администрации президента США.

Ранее сын американского лидера 41-летний Эрик допустил возможность собственного выдвижения на пост главы американского государства в 2028 году. Он добавил, что не закрывает для себя мир политики, но в настоящий момент ему также нравится финансовая сфера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости