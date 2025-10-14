Из жизни
09:12, 14 октября 2025

Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

В Индии 70-летний мужчина женился на 30-летней женщине
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: A Rehman 786 / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Чхаттисгарх 70-летний Даду Рам Гандхарв женился на 30-летней соседке. Об этом сообщило издание Dainik Jagran.

Мужчина работает разнорабочим и живет в городе Биласпур. Несколько лет назад он овдовел. Оставшись один, он познакомился с женщиной из соседнего дома. Дружба со временем переросла в отношения, после чего пара решила вступить в брак.

В храм, где играли свадьбу, пришли местные жители. Многие были поражены разницей в возрасте между женихом и невестой: избранница Даду Рама на 40 лет младше него самого. После церемонии мужчина покрутил усы и объявил: «Жизнь начинается заново».

Ранее австралийская блогерша Сара Баттон рассказала об отношениях с 89-сантиметровым бойфрендом, который старше нее на 19 лет. По ее мнению, больше низких мужчин должны ходить на свидания с высокими девушками.

.
