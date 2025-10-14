Россия
Реакция прохожих на исколотую ножом жену российского бизнесмена попала на видео

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Реакция прохожих на исколотую ножом жену бизнесмена Ирину Ш. после нападения неизвестного попала на видео. Кадры из Казани публикует Telegram-канал «112».

Судя по видео, которое сняли камеры наблюдения, пострадавшая женщина еще некоторое время оставалась возле машины и пыталась прийти в себя. Через ее верхнюю одежду проступили следы крови, и это заметили прохожие. Однако вместо того, чтобы помочь пережившей нападение россиянке, одна из свидетелей начала пятиться, завела ребенка за техническое строение и остановилась выжидая. В это время пострадавшая уже упала на асфальт. Оказала ли свидетельница помощь россиянке, неизвестно.

Бездействие россиян может подпадать под уголовную статью о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении.

Ранее прохожие аналогичным образом отреагировали на жестокую расправу над судьей на улице в городе Камышин. Никто из них не вызвал полицию и не попытался подойти к судье, чтобы проверить, можно ли еще его спасти.

