Реакция прохожих на исколотую ножом жену российского бизнесмена попала на видео

Камеры сняли реакцию прохожих на исколотую ножом жену бизнесмена в Казани

Реакция прохожих на исколотую ножом жену бизнесмена Ирину Ш. после нападения неизвестного попала на видео. Кадры из Казани публикует Telegram-канал «112».

Судя по видео, которое сняли камеры наблюдения, пострадавшая женщина еще некоторое время оставалась возле машины и пыталась прийти в себя. Через ее верхнюю одежду проступили следы крови, и это заметили прохожие. Однако вместо того, чтобы помочь пережившей нападение россиянке, одна из свидетелей начала пятиться, завела ребенка за техническое строение и остановилась выжидая. В это время пострадавшая уже упала на асфальт. Оказала ли свидетельница помощь россиянке, неизвестно.

Бездействие россиян может подпадать под уголовную статью о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении.

Ранее прохожие аналогичным образом отреагировали на жестокую расправу над судьей на улице в городе Камышин. Никто из них не вызвал полицию и не попытался подойти к судье, чтобы проверить, можно ли еще его спасти.