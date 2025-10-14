Рогов заявил о шатком положении главкома ВСУ

Рогов: Под главкомом ВСУ Сырским зашаталось кресло, он устраняет конкурентов

Под главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским зашаталось кресло, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он инициировал кампанию по устранению возможных конкурентов. Рогов уточнил, что Сырский отправил на понижение в Харьковскую область командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Драпатого.

«Это попытка устранить возможного конкурента. Ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками», — подчеркнул Рогов.

Ранее Сырский заявил, что оперативная ситуация на фронте остается сложной.