Наука и техника
23:50, 14 октября 2025Наука и техника

Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: NASA / Goddard Space Flight Center / Reuters

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о пике вспышек на Солнце. Об этом говорится на Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

«Очень много (плазмы — прим. «Ленты.ру») уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи», — отмечается в сообщении. Пик вспышек ожидается 15 октября.

Ранее на Солнце зафиксировали 15 вспышек за неполные сутки. Уточняется, что три из них достигли уровня М.

12 октября на Земле началась магнитная буря. Ее классифицировали как слабую — мощность колебаний магнитосферы соответствовала уровню G1.

