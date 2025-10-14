Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

ИКИ РАН: 15 октября ожидается пик вспышек на Солнце

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о пике вспышек на Солнце. Об этом говорится на Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

«Очень много (плазмы — прим. «Ленты.ру») уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи», — отмечается в сообщении. Пик вспышек ожидается 15 октября.

Ранее на Солнце зафиксировали 15 вспышек за неполные сутки. Уточняется, что три из них достигли уровня М.

12 октября на Земле началась магнитная буря. Ее классифицировали как слабую — мощность колебаний магнитосферы соответствовала уровню G1.