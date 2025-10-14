Моя страна
Россияне заинтересовались отдыхом в малых городах страны

Умба и Гурьевск вошли в топ малых городов России по росту бронирований жилья
Алина Черненко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российские туристы заинтересовались отдыхом в малых городах и населенных пунктах страны. Таковы результаты исследования специалистов технологической платформы «Авито Путешествия», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

В топ малых городов и населенных пунктов России по росту бронирований загородного жилья вошли поселок городского типа Умба в Мурманской области (плюс 297 процентов броней год к году), города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае (плюс 289 процентов), Гурьевск в Калининградской области (плюс 250 процентов) и Кировск в Мурманской области (плюс 234 процента), а также село Долгодеревенское в Челябинской области (плюс 223 процента).

Кроме того, аналитики выяснили, что самые бюджетные загородные объекты расположены в поселке Нижний Баскунчак (1,4 тысячи рублей в сутки) и селе Капустин Яр (2,9 тысячи рублей в сутки) в Астраханской области.

Ранее стало известно, что молодые россияне массово заинтересовались поездками в малые города страны. Из них 30 процентов рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5 процента — если им интересно конкретное направление.

