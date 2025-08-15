Моя страна
Молодые россияне массово заинтересовались поездками в малые города страны

Три четверти молодых россиян заинтересовались поездками в малые города страны
Алина Черненко

Фото: Yury Stroykin / Shutterstock / Fotodom

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали главные тренды молодежного туризма среди россиян в 2025 году. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, три четверти (76,5 процента) молодых участников опроса интересуются поездками в малые города России. Из них 30 процентов рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5 процента — если им интересно конкретное направление.

Аналитики отмечают, что массовый интерес к малым городам страны заметно усиливается год от года. Так, в первой половине 2025-го молодые соотечественники забронировали на 42 процента больше отелей и апартаментов в таких местах, чем за аналогичный период 2024-го.

В исследовании также говорится, что главные мотиваторы для таких поездок — смена обстановки (59,4 процента), единение с природой (41,4 процента), приглашение друзей и родственников (37,5 процента) и архитектура (35,4 процента). Помимо этого, молодые россияне отправляются в малые города ради любопытного события или фестиваля (22,5 процента), чтобы узнать больше об истории города (21,7 процента) или посетить место, связанное с известным человеком (17,3 процента).

Выбирая место для потенциальной поездки, зумеры и миллениалы изучают соцсети, ищут информацию в поисковиках, читают блоги и тревел-сайты, прислушиваются к рекомендациям знакомых и следят за тем, что предлагают платформы и сервисы бронирования.

Уточняется, что в основу исследования легли опрос среди респондентов из разных городов страны в возрасте от 18 до 35 лет, а также анализ обезличенных данных первой половины 2025 года по бронированиям средств размещения.

Ранее специалисты этого же сервиса назвали подешевевшие направления для отпуска в бархатный сезон. Наибольшее снижение цен отмечено в прибрежных курортах и городах с развитой туристической инфраструктурой.

