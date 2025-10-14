Россиянин ограбил ювелирный магазин ради поездки к жене в колонию

В Омске арестовали мужчину, ограбившего ювелирный магазин ради поездки к жене

В Омске арестовали мужчину, ограбившего ювелирный магазин ради поездки к жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, от сотрудника ювелирного салона в полицию поступило сообщение о грабеже. Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин под видом покупателя, выбрал два кольца стоимостью 76 тысяч рублей, а затем сбежал вместе с украшениями.

Оперативники установили злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. После преступления он уехал в Кемерово.

Через несколько дней мужчина был задержан на железнодорожном вокзале и доставлен в отдел полиции. На допросе подозреваемый рассказал, что совершил кражу спонтанно, после чего сдал кольца в ломбард, а вырученные деньги потратил на поездку к своей жене, которая отбывает наказание в колонии в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее сообщалось, что группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе.