Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 14 октября 2025Силовые структуры

Россиянин ограбил ювелирный магазин ради поездки к жене в колонию

В Омске арестовали мужчину, ограбившего ювелирный магазин ради поездки к жене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Омская полиция»

В Омске арестовали мужчину, ограбившего ювелирный магазин ради поездки к жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, от сотрудника ювелирного салона в полицию поступило сообщение о грабеже. Полицейские установили, что мужчина зашел в магазин под видом покупателя, выбрал два кольца стоимостью 76 тысяч рублей, а затем сбежал вместе с украшениями.

Оперативники установили злоумышленника. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. После преступления он уехал в Кемерово.

Через несколько дней мужчина был задержан на железнодорожном вокзале и доставлен в отдел полиции. На допросе подозреваемый рассказал, что совершил кражу спонтанно, после чего сдал кольца в ломбард, а вырученные деньги потратил на поездку к своей жене, которая отбывает наказание в колонии в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее сообщалось, что группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости