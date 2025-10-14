Россиянин забил битой разбившего его автомобиль друга

Жителя Владимирской области приговорили к 8 годам за забитого битой друга

Во Владимирской области к восьми годам колонии строгого режима приговорили 42-летнего жителя города Меленок. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 5 сентября трое мужчин, включая осужденного, возвращались на его автомобиле после отдыха на берегу реки Унжи. Друг владельца транспортного средства в какой-то момент не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Разъяренный случившимся автовладелец вооружился имевшейся в багажнике битой и принялся избивать товарища.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, но, несмотря на длительное лечение, ему не удалось выжить.

