Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 14 октября 2025Россия

Россиянка заявила об изнасиловании передвигающегося на коляске сына в больнице

В Тверской области мать заявила об изнасиловании сына-колясочника в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тверской области мать заявила об изнасиловании сына с детским церебральным параличом (ДЦП), передвигающегося на инвалидной коляске, в больнице. Рассказ россиянки приводит Telegram-канал «Первый Тверской».

Женщина отметила, что в июле этого года ее 17-летний сын был госпитализирован. Юношу определили в стационарное отделение. Перед выпиской он пожаловался родительнице на боль в заднем проходе.

После расспросов подросток поделился, что его иногда помещали в изолятор и давали таблетки. Под действием лекарств он не мог двигаться и засыпал, просыпался уже с болью и спущенными штанами.

Кроме юноши в палате в этот период находились взрослые мужчины. «Их выпускали оттуда на перекур, покушать и в туалет», — говорится в публикации.

По предварительным данным, молодого человека якобы унижали, оскорбляли и избивали. К примеру, у него могли отобрать коляску, чтобы ему пришлось ползать по полу.

Ранее сообщалось, что школьников из Миасса поместили в спецприемник за надругательство над девочкой-инвалидом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости