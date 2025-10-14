Россиянка заявила об изнасиловании передвигающегося на коляске сына в больнице

В Тверской области мать заявила об изнасиловании сына с детским церебральным параличом (ДЦП), передвигающегося на инвалидной коляске, в больнице. Рассказ россиянки приводит Telegram-канал «Первый Тверской».

Женщина отметила, что в июле этого года ее 17-летний сын был госпитализирован. Юношу определили в стационарное отделение. Перед выпиской он пожаловался родительнице на боль в заднем проходе.

После расспросов подросток поделился, что его иногда помещали в изолятор и давали таблетки. Под действием лекарств он не мог двигаться и засыпал, просыпался уже с болью и спущенными штанами.

Кроме юноши в палате в этот период находились взрослые мужчины. «Их выпускали оттуда на перекур, покушать и в туалет», — говорится в публикации.

По предварительным данным, молодого человека якобы унижали, оскорбляли и избивали. К примеру, у него могли отобрать коляску, чтобы ему пришлось ползать по полу.

