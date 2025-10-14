Российские военные изучили полетные задания сотен сбитых дронов ВСУ и узнали их цели

МЧС: В Курской области за год обезвредили более 100 дронов ВСУ

В Курской области специалисты за год обезвредили более 100 сбитых ударных беспилотников и FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), изучили их полетные задания и узнали их цели. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА Новости.

«С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС обезвредили и уничтожили свыше 15 тысяч боеприпасов, среди них более 100 — ударные беспилотники и FPV-дроны», — говорится в сообщении. Специалисты уточнили, что все найденные образцы обезвреживаются и тщательно изучаются.

Так, среди трофеев оказался многоразовый дрон-бомбардировщик Avenger, который способен нести боеснаряд весом до четырех килограммов и лететь на высоте до 1,5 тысячи метров со скоростью 80 километров в час. Он, как выяснилось, предназначался для удара по одному из российских населенных пунктов.

Кроме того, российским специалистам удалось обнаружить дрон-камикадзе «Фламинго», которой способен развивать скорость до 100 километров в час и подниматься на высоту до 3500 метров. Его задачей было перехватывать и уничтожать боевые беспилотники, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 14 октября, ВСУ выпустили по России четыре десятка беспилотников. Их сбили над шестью регионами и Черным морем.