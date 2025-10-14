Удар по пункту размещения элитной бригады «Птахи Мадьяра» ВСУ попал на видео

Российские войска в результате удара беспилотниками уничтожили в Запорожской области пункт размещения группы бойцов элитной бригады операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птахи Мадьяра». Видео удара публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Наши бойцы в населенном пункте Широкое уничтожили группу украинских операторов дронов из подразделения "Птахи Мадяра", которые накануне прибыли на замену ликвидированных ранее операторов группы "Ронины"», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары по группе бойцов нанесены с помощью беспилотника «Ланцет».

Ранее стало известно, что российские военные целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области. Поражение украинским войскам было нанесено в ходе отражения контратаки в районе Кондратовки, которое велось силами 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.