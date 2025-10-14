Бывший СССР
Российские войска уничтожили группу элитной бригады операторов дронов ВСУ

Удар по пункту размещения элитной бригады «Птахи Мадьяра» ВСУ попал на видео
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские войска в результате удара беспилотниками уничтожили в Запорожской области пункт размещения группы бойцов элитной бригады операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птахи Мадьяра». Видео удара публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Наши бойцы в населенном пункте Широкое уничтожили группу украинских операторов дронов из подразделения "Птахи Мадяра", которые накануне прибыли на замену ликвидированных ранее операторов группы "Ронины"», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары по группе бойцов нанесены с помощью беспилотника «Ланцет».

Ранее стало известно, что российские военные целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области. Поражение украинским войскам было нанесено в ходе отражения контратаки в районе Кондратовки, которое велось силами 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

