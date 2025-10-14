Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 14 октября 2025Мир

Российский дипломат ответил на заявления Польши о кибервойне с Россией

Ульянов: Польским политикам следует быть осторожнее с выбором слов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Польским политикам следует быть осторожнее со своими заявлениями. Так на слова главы Бюро нацбезопасности Польши Славомира Ценцкевича о кибервойне с Россией ответил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на странице в соцсети X.

«Политикам следует быть осторожнее с выбором слов», — предупредил российский дипломат.

Ранее Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Он обвинил Москву в активизации «гибридных атак» в европейских странах. Не приведя доказательств, он заявил, что Россия якобы причастна к нарушению воздушного пространства с помощью беспилотников, а также атакам на критически важную инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости