Российский дипломат ответил на заявления Польши о кибервойне с Россией

Ульянов: Польским политикам следует быть осторожнее с выбором слов

Польским политикам следует быть осторожнее со своими заявлениями. Так на слова главы Бюро нацбезопасности Польши Славомира Ценцкевича о кибервойне с Россией ответил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на странице в соцсети X.

«Политикам следует быть осторожнее с выбором слов», — предупредил российский дипломат.

Ранее Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией. Он обвинил Москву в активизации «гибридных атак» в европейских странах. Не приведя доказательств, он заявил, что Россия якобы причастна к нарушению воздушного пространства с помощью беспилотников, а также атакам на критически важную инфраструктуру.