Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
01:00, 15 октября 2025Спорт

Российский игрок клуба НХЛ рассказал о шоке от американского президента

Хоккеист НХЛ Сергачев: Байден вживую был в полном порядке, я был в шоке
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Играющий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммонт» Михаил Сергачев рассказал о поразившей его встрече с бывшим президентом США Джо Байденом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Сергачева, он познакомился с Байденом на встрече в Белом доме, которая состоялась в 2022 году после победы команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли. Хоккеиста удивило то, насколько Байден выглядел собранным и энергичным вживую. «Я был в шоке. До этого смотришь по телевизору — он чуть ли не падает, двух слов связать не может. А вживую — абсолютно собранный человек, в полном порядке» — отметил спортсмен.

Хоккеист добавил, что особенно его поразила готовность экс-президента к неформальному общению со спортсменами. «Главное впечатление — когда Байден выгнал из Овального кабинета почти всех, включая камеры, оставил только пару охранников и сел с нами поговорить минут на тридцать» — добавил Сергачев.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В настоящее время выступает за клуб «Юта Маммот».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

    Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

    В МВД назвали способ узнать число оформленных на человека сим-карт

    ХАМАС передал Израилю тела еще четырех заложников

    Генсека НАТО уличили во лжи о России

    Трамп посмертно наградил убитого соратника высшей наградой США

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о шоке от американского президента

    Популярная 60-летняя актриса показала грудь в едва распахнутом халате

    Арестован экс-глава администрации президента Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости