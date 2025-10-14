Российский игрок клуба НХЛ рассказал о шоке от американского президента

Хоккеист НХЛ Сергачев: Байден вживую был в полном порядке, я был в шоке

Играющий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммонт» Михаил Сергачев рассказал о поразившей его встрече с бывшим президентом США Джо Байденом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Сергачева, он познакомился с Байденом на встрече в Белом доме, которая состоялась в 2022 году после победы команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли. Хоккеиста удивило то, насколько Байден выглядел собранным и энергичным вживую. «Я был в шоке. До этого смотришь по телевизору — он чуть ли не падает, двух слов связать не может. А вживую — абсолютно собранный человек, в полном порядке» — отметил спортсмен.

Хоккеист добавил, что особенно его поразила готовность экс-президента к неформальному общению со спортсменами. «Главное впечатление — когда Байден выгнал из Овального кабинета почти всех, включая камеры, оставил только пару охранников и сел с нами поговорить минут на тридцать» — добавил Сергачев.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В настоящее время выступает за клуб «Юта Маммот».