11:19, 14 октября 2025Из жизни

Рыбаки продали огромного тунца за 216 тысяч рублей

В британском порту на торгах продали тунца весом 210 килограммов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dolores M. Harvey / Shutterstock / Fotodom

В британском порту Бриксем продали огромного тунца. Об этом сообщает BBC News.

Местные рыбаки выловили гигантского голубого тунца весом 210 килограммов, который был продан на аукционе за две тысячи фунтов стерлингов (около 216 тысяч рублей). Оптовый покупатель Иэн Перкес подтвердил, что эта рыба стала самым крупным экземпляром, когда-либо выставленным на рынке Бриксема.

«Мы знаем, что их здесь масса, но это точно самая крупная особь, которая когда-либо попадала на рынок Бриксема», — отметил предприниматель. По его словам, голубой тунец вернулся в прибрежные воды Девоншира после 70-летнего отсутствия. Последний раз рыбу подобного размера здесь вылавливали в 1952 году. Уникальный улов был добыт с помощью удочки и катушки с небольшой лодки.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Он весил 79 килограммов, а длина достигала 225 сантиметров. Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу, признались, что такие гиганты попадаются очень редко.

