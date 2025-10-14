Самолет почти с тремя сотнями пассажиров аварийно сел из-за женщины с одышкой

Самолет Malaysian Airlines совершил аварийную посадку из-за пассажирки с одышкой

Самолет авиакомпании Malaysian Airlines почти с тремя сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за женщины с одышкой. Об этом сообщает портал The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 13 октября, на рейсе из Саудовской Аравии в Малайзию. После того как пассажирка испытала затруднение дыхания, а экипаж не смог ей помочь, пилот связался с аэропортом индийского города Ченнаи и запросил там посадку.

На земле дежурная медицинская бригада оказала помощь женщине и обеспечила ей кислородную поддержку. Пассажирке разрешили лететь, и лайнер возобновил путь в точку назначения.

Ранее фельдшер из Свердловской области помог россиянке, у которой случилась паническая атака во время турбулентности на рейсе из Турции. Девушка резко побледнела и начала задыхаться.

