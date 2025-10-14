Сбросивший за год 52 килограмма блогер раскрыл главный секрет похудения

Сбросивший 52 килограмма за год стример Льянос назвал секретом похудения ходьбу

Испанский стример и блогер Ибай Льянос за год сбросил 52 килограмма. Главным секретом похудения он назвал ходьбу, сообщает издание 20minutos.

По словам Льяноса, в день он проходил по 10 километров. Таким образом, за год блогер преодолел 3650 километров. Это, по его словам, эквивалентно расстоянию от Испании до России.

Стример раскрыл и другие подробности похудения. Так, важную роль сыграло правильное питание. Кроме того, пять раз в неделю он занимался силовыми тренировками.

Врачи из клиники Мэйо в США, комментируя историю Льяноса, подтвердили пользу ходьбы для здоровья. По их словам, благодаря этому занятию можно не только поддерживать физическую форму, но и нормализовать артериальное давление и уровень холестерина в крови, улучшить психическое здоровье и снизить уровень стресса.

