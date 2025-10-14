Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 14 октября 2025Забота о себе

Сбросивший за год 52 килограмма блогер раскрыл главный секрет похудения

Сбросивший 52 килограмма за год стример Льянос назвал секретом похудения ходьбу
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Испанский стример и блогер Ибай Льянос за год сбросил 52 килограмма. Главным секретом похудения он назвал ходьбу, сообщает издание 20minutos.

По словам Льяноса, в день он проходил по 10 километров. Таким образом, за год блогер преодолел 3650 километров. Это, по его словам, эквивалентно расстоянию от Испании до России.

Стример раскрыл и другие подробности похудения. Так, важную роль сыграло правильное питание. Кроме того, пять раз в неделю он занимался силовыми тренировками.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Врачи из клиники Мэйо в США, комментируя историю Льяноса, подтвердили пользу ходьбы для здоровья. По их словам, благодаря этому занятию можно не только поддерживать физическую форму, но и нормализовать артериальное давление и уровень холестерина в крови, улучшить психическое здоровье и снизить уровень стресса.

Ранее эндокринолог Густаво де Оливейра сказал, что некоторые продукты улучшают психическое состояние. Так, с этой целью он посоветовал добавить в рацион грецкие орехи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Комик закатил истерику из-за захотевших обыскать его на предмет наркотиков продюсеров шоу

    В России назвали условие наступления на главный узел обороны ВСУ в Донбассе

    Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости