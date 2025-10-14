Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

Певица Mia Boyka решила заняться разведением свиней

Скандальная российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, решила заняться разведением свиней и производством спермы быков. Об этом стало известно изданию «Постньюс».

По данным источника, в октябре индивидуальная предпринимательница добавила информацию еще о 17 дополнительных видах ИП, которые «в той или иной степени связаны с сельским хозяйством».

Отмечается, что исходя из данных единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), исполнительница планирует заняться разведением крупного рогатого скота, в том числе производством их спермы, овец, коз, птиц и свиней, выращиванием зерновых культур и рассады, а также производством пищевых продуктов и сырого молока.

