В Госдуме призвали ввести в школьную программу песни скандальной российской артистки

Депутат Романов призвал включить в школьную программу песни Mia Boyka

Депутат Государственной Думы Михаил Романов предложил включить в школьную программу песни исполнительницы Марии Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka. Его цитирует «Абзац».

Романов подчеркнул, что дети хотят изучать творчество тех музыкантов, которых они слушают. «Я думаю, что в скором времени возьмусь за тщательное изучение творчества Mia Boyka. Говорят, у нее достаточно патриотические песни», — заявил депутат. По его словам, в таком случае композиции артистки можно включить в школьную программу.

Среди хитов 28-летней Mia Boyka — «Богатырская», «Пикачу», «Базовый минимум» и другие треки. В 2024 году певица оскандалилась, высмеяв девочку-квадробера во время празднования Дня города Надыма.

Ранее народный артист России Олег Газманов прокомментировал новости о том, что его песни «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» были включены в школьную программу в рамках предмета музыки. Он подчеркнул, что юные исполнители проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям.