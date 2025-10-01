Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:43, 1 октября 2025Культура

В Госдуме призвали ввести в школьную программу песни скандальной российской артистки

Депутат Романов призвал включить в школьную программу песни Mia Boyka
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Михаил Романов предложил включить в школьную программу песни исполнительницы Марии Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka. Его цитирует «Абзац».

Романов подчеркнул, что дети хотят изучать творчество тех музыкантов, которых они слушают. «Я думаю, что в скором времени возьмусь за тщательное изучение творчества Mia Boyka. Говорят, у нее достаточно патриотические песни», — заявил депутат. По его словам, в таком случае композиции артистки можно включить в школьную программу.

Среди хитов 28-летней Mia Boyka — «Богатырская», «Пикачу», «Базовый минимум» и другие треки. В 2024 году певица оскандалилась, высмеяв девочку-квадробера во время празднования Дня города Надыма.

Ранее народный артист России Олег Газманов прокомментировал новости о том, что его песни «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» были включены в школьную программу в рамках предмета музыки. Он подчеркнул, что юные исполнители проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    Пентагон объявил борьбу с толстыми и плохо следящими за собой военными

    Президент Румынии предложил план присоединения Приднестровья к Молдавии

    Россияне назвали самых привлекательных певцов и певиц

    Видео уничтожения «Искандером» десятка груженных беспилотниками фур ВСУ показали

    Названы сроки решения проблемы с бензином в Крыму

    В Госдуме призвали ввести в школьную программу песни скандальной российской артистки

    Российские таможенники показали на видео задержание трансвестита с кокаином в теле

    В США назвали «первую жертву» в случае войны НАТО с Россией. О чем речь?

    Дания признала невозможность полностью защититься от БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости