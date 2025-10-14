Беженка с Украины рассказала о наемниках в Славянске

Беженка Гуркина: Славянск переполнен английскими и французскими наемниками

Рынок в Славянске переполнился британскими и французскими наемниками, заявила беженка из соседнего Ямполя Наталья Гуркина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, они ездили в Славянск за пенсией и узнавали всю информацию.

«Мы приезжаем на рынок, а это просто рынок военных людей, одни военные — и французы, и англичане», — подчеркнула она.

Ранее беженка с Украины рассказала, что колумбийские наемники приехали в Славянск на «сафари», но первыми сбежали с поля боя. По ее словам, наемники были экипированы намного лучше обычных украинских солдат. При этом местные жители не видели их после начала активных боевых действий.