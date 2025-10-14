Культура
13:38, 14 октября 2025Культура

Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

Фанатов Киркорова обеспокоило решение певца сократить гастрольную деятельность
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Состояние здоровья народного артиста России Филиппа Киркорова вызывает обеспокоенность у поклонников. Об этом пишет Пятый канал.

Отмечается, что фанатов взволновало решение певца сократить гастрольную деятельность. «Просто я сократил свою, так скажем, активную концертную, гастрольную деятельность. Гастрольную. Потому что мне это уже стало тяжело», — рассказал исполнитель.

По данным канала, Киркоров также начал отказываться от приглашений, если дорога слишком долгая. Артист отметил, что устал от поездов и самолетов. «Полтора часика — ладно, куда еще ни шло. А когда начинается перелет, особенно за океан, по 12 часов, по 16 — это для меня уже испытание такое», — поделился он.

При этом Киркоров добавил, что сейчас вся его команда и он сам заняты подготовкой концертов в феврале. «Я что-то готовлю серьезное очень. Будет и пиротехника, и будет даже на мне пиротехника. Ничему не учит меня», — заключил певец.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров, который получил ожоги после возгорания на сцене, начал принимать заказы на новогодние выступления.

