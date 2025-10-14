Из жизни
15:48, 14 октября 2025Из жизни

Исследовательница приняла останки древней цивилизации за мусор

В Мексике спелеологи нашли в пещере останки древней цивилизации
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Maximillian cabinet / Shutterstock / Fotodom

В Мексике спелеологи едва не приняли древние артефакты за мусор. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Профессиональная исследовательница Екатерина Павлова и местный гид Адриан Бельтран Димас обнаружили в пещере Тлайокок скрытое помещение с ритуальными предметами, которые сначала показались им обычным мусором. На сталактитах находились три резных браслета из раковин, фрагменты восьми каменных дисков и гигантская раковина улитки. Все эти вещи более 500 лет назад оставили там представители исчезнувшей цивилизации тлакотeпехуа.

«Эта находка имеет большое значение, поскольку изучение контекста позволяет интерпретировать символические понятия, культуру, ремесла и даже торговлю», — заявил археолог Мигель Перес из Национального института антропологии и истории. Ученые установили, что обнаруженные останки древней культуры относятся к послеклассическому периоду между 950 и 1521 годами нашей эры. Орнаменты на браслетах, включающие S-образные символы и стилизованные человеческие лица, вероятно, изображали божеств и были связаны с космогоническими представлениями о творении и плодородии.

Ранее из знаменитого некрополя в Саккаре, Египет, исчезло произведение искусства эпохи Древнего Царства. Неизвестные похитили известняковый рельеф из гробницы Хентики.

