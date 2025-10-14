Фон дер Ляйен: Черногория вступит в ЕС в 2028 году

Черногория может вступить в Европейский союз (ЕС) в 2028 году. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в славянское государство, передает RTCG.

«Вы полны решимости закончить все переговорные главы в следующем году. Мы поддерживаем вашу "амбицию 28" к 2028 году. Нам нравятся амбиции», — заявила она. Фон дер Ляйен также отметила, что Подгорица приложила много усилий и опередила соседнюю Сербию в процессе евроинтеграции. Изначально планировалось, что обе страны будут «идти в Европу» параллельно.

Черногория является славяноязычным государством, которое образовалось после «развода» с Сербией в 2006 году. Изначально отношения между Подгорицей и Москвой были дружественными, однако контакты заморозились после вступления Черногории в НАТО в 2017 году и введения санкций против России в 2014 и 2022 годах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда от введения антироссийских санкций — ключевая причина, отдаляющая Сербию от вступления в ЕС. Кроме того, он признался в своем разочаровании Москвой, что договор о поставках российского газа в республику будет действовать только до конца 2025 года.