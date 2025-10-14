Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 14 октября 2025Мир

Назван срок расширения ЕС за счет славянского государства

Фон дер Ляйен: Черногория вступит в ЕС в 2028 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Черногория может вступить в Европейский союз (ЕС) в 2028 году. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в славянское государство, передает RTCG.

«Вы полны решимости закончить все переговорные главы в следующем году. Мы поддерживаем вашу "амбицию 28" к 2028 году. Нам нравятся амбиции», — заявила она. Фон дер Ляйен также отметила, что Подгорица приложила много усилий и опередила соседнюю Сербию в процессе евроинтеграции. Изначально планировалось, что обе страны будут «идти в Европу» параллельно.

Черногория является славяноязычным государством, которое образовалось после «развода» с Сербией в 2006 году. Изначально отношения между Подгорицей и Москвой были дружественными, однако контакты заморозились после вступления Черногории в НАТО в 2017 году и введения санкций против России в 2014 и 2022 годах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда от введения антироссийских санкций — ключевая причина, отдаляющая Сербию от вступления в ЕС. Кроме того, он признался в своем разочаровании Москвой, что договор о поставках российского газа в республику будет действовать только до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости