Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с военным грузовиком в Дагестане

Состояние троих пострадавших в ДТП с военным грузовиком в Дагестане оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служу Минздрава региона.

«Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое», — говорится в сообщении.

Всего в Буйнакскую центральную городскую больницу госпитализировали восемь человек. Затем двоих тяжелораненых при помощи медицинского вертолета доставили в республиканские стационары в Махачкале.

О смертельной аварии с участием военного грузовика на участке трассы Буйнакск — Гимры — Чирката стало известно вечером 14 октября. По предварительным данным, водитель «Урала» не справился с управлением, машина опрокинулась. Двух человек спасти не удалось.