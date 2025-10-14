Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:07, 14 октября 2025Россия

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с военным грузовиком в Дагестане

Состояние троих пострадавших в ДТП с грузовиком в Дагестане оценили как тяжелое
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Состояние троих пострадавших в ДТП с военным грузовиком в Дагестане оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служу Минздрава региона.

«Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое», — говорится в сообщении.

Всего в Буйнакскую центральную городскую больницу госпитализировали восемь человек. Затем двоих тяжелораненых при помощи медицинского вертолета доставили в республиканские стационары в Махачкале.

О смертельной аварии с участием военного грузовика на участке трассы Буйнакск — Гимры — Чирката стало известно вечером 14 октября. По предварительным данным, водитель «Урала» не справился с управлением, машина опрокинулась. Двух человек спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    В США заявили о готовящейся четвертой мировой войне

    Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме

    На Украине заявили об участившихся случаях применения ВС РФ одного вида оружия

    В Германии выпустили брошюру на случай войны

    Киев погрузился во тьму

    «Даже в кошмарах я не видел такого» Тихоня кастрировал 58 мужчин. Зачем он это делал и почему они добровольно соглашались?

    В США ответили на вопрос о встрече Трампа и Си Цзиньпина

    Женщину придавило летящей солнечной панелью

    Названы признаки зависимости от порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости