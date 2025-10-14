Стали известны цели ночной атаки по Украине

МЧС Украины сообщило о повреждении инфраструктуры в Кировоградской области

В Кировоградской области в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. О целях ночной атаки стало известно из сообщения в Telegram пресс-службы МЧС Украины.

«Ночью Россия атаковала Кировоградскую область. Повреждены объекты критической инфраструктуры на территории Долинской и Новопражской общин. Возникли пожары в нескольких местах», — говорится в публикации.

Отмечается, что работники чрезвычайных служб продолжают работу по устранению последствий ударов.

Ранее в Харькове после российских ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ) возникли перебои с электроснабжением. В городе повреждены объекты энергетической и военной инфраструктуры.