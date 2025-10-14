Популярного блогера задержали после многомесячных поисков

В Британии задержали блогера HSTikkyTokky после многомесячных поисков

Популярного 24-летнего блогера HSTikkyTokky (настоящее имя — Харрисон Салливан) задержали в Великобритании после многомесячных поисков. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, блогера задержали за то, что он не явился в суд по делу об опасном вождении в ноябре прошлого года. Отмечается, что он находился в розыске почти год. Салливан был взят под стражу, он предстанет перед судом 14 октября.

Блогера обвиняют в том, что он разбил свой автомобиль McLaren 720S, в результате чего пострадал его знакомый. После ДТП суд выдал ордер на арест Салливана, однако блогер уехал из страны. Позднее он вернулся в Великобританию.

Ранее сообщалось, что в США полиция арестовала популярного блогера и стримера Дюка Денниза. Причиной стала игра в прятки в торговом центре после его закрытия.

На аккаунт HSTikkyTokky в соцсети TikTok подписано 195 тысяч пользователей. Также у него есть страница на стриминговой платформе Kick, за которой следят 179 тысяч человек.