Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:23, 14 октября 2025Интернет и СМИ

Популярного блогера задержали после многомесячных поисков

В Британии задержали блогера HSTikkyTokky после многомесячных поисков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Surrey Police

Популярного 24-летнего блогера HSTikkyTokky (настоящее имя — Харрисон Салливан) задержали в Великобритании после многомесячных поисков. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, блогера задержали за то, что он не явился в суд по делу об опасном вождении в ноябре прошлого года. Отмечается, что он находился в розыске почти год. Салливан был взят под стражу, он предстанет перед судом 14 октября.

Блогера обвиняют в том, что он разбил свой автомобиль McLaren 720S, в результате чего пострадал его знакомый. После ДТП суд выдал ордер на арест Салливана, однако блогер уехал из страны. Позднее он вернулся в Великобританию.

Ранее сообщалось, что в США полиция арестовала популярного блогера и стримера Дюка Денниза. Причиной стала игра в прятки в торговом центре после его закрытия.

На аккаунт HSTikkyTokky в соцсети TikTok подписано 195 тысяч пользователей. Также у него есть страница на стриминговой платформе Kick, за которой следят 179 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости