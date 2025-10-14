Трамп раскритиковал собственное фото

Трамп раскритиковал свое фото на обложке журнала Time

Президенту США Дональду Трампу не понравилось собственное фото, размещенное на обложке журнала Time. Свой снимок американский лидер раскритиковал в социальной сети Truth Social.

«Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но эта фотография, пожалуй, худшая из всех. Они стерли мои волосы, после чего наложили на голову нечто похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно!» — написал Трамп.

Он добавил, что всегда скептически относился к фотографиям, снятым снизу. Однако снимок Time, по его мнению, заслуживает того, чтобы его высмеяли.

«Что они делают и зачем?» — задался вопросом глава государства.

Ранее Трамп во время мирного саммита по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе назвал премьер-министра Канады Марка Карни президентом. Тот в ответ поблагодарил собеседника за случайное повышение в должности.