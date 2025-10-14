У россиянки в кишечнике застрял зубной протез

В Казани врачи удалили 50-летней женщине зубной протез, который застрял в кишечнике. Об этом специалисты сообщили на странице республиканской клинической больницы Татарстана в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жительницы Казани, она проглотила свой зубной протез случайно. Женщина отказывалась от обследования и госпитализации, так как думала, что предмет выйдет естественным путем. Однако протез застрял в области перехода тонкой кишки в толстую. Россиянку госпитализировали.

Врач-эндоскопист Наиль Исхаков успешно удалил протез, застрявший в труднодоступном месте. В материале также отметили, что благодаря анестезии операция для жительницы Казани прошла безболезненно.

