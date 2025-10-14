Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:26, 14 октября 2025Забота о себе

У россиянки в кишечнике застрял зубной протез

В Казани 50-летней женщине удалили проглоченный зубной протез
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: страница «РКБ Татарстана» во «ВКонтакте»

В Казани врачи удалили 50-летней женщине зубной протез, который застрял в кишечнике. Об этом специалисты сообщили на странице республиканской клинической больницы Татарстана в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жительницы Казани, она проглотила свой зубной протез случайно. Женщина отказывалась от обследования и госпитализации, так как думала, что предмет выйдет естественным путем. Однако протез застрял в области перехода тонкой кишки в толстую. Россиянку госпитализировали.

Врач-эндоскопист Наиль Исхаков успешно удалил протез, застрявший в труднодоступном месте. В материале также отметили, что благодаря анестезии операция для жительницы Казани прошла безболезненно.

Материалы по теме:
«Люди охвачены тревогой» Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
«Люди охвачены тревогой»Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
3 сентября 2021
Что такое постковидный синдром? Главные симптомы и лечение постковида, как его обнаружить и где получить помощь
Что такое постковидный синдром?Главные симптомы и лечение постковида, как его обнаружить и где получить помощь
6 октября 2021

Ранее в Ростовской области врачи спасли 46-летнюю россиянку, обратившуюся за медицинской помощью после двух лет обильных маточных кровотечений. При этом никаких болей она не испытывала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    В России порассуждали об атаке на ВСУ из космоса

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости