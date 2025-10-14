Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:03, 14 октября 2025Из жизни

Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

ЕКА: На Земле зафиксировано расширение опасной Южно-Атлантической аномалии

Фото: Pixabay

Ученые зафиксировали расширение слабой области магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия, об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Опасная область увеличилась на площадь, составляющую почти половину от площади Европы. Зона расширяется неравномерно в сторону Африки.

Специалисты отмечают, что аномалия представляет не только научный, но и практический интерес. Так, пролетающие над ней спутники облучаются повышенными дозами радиации, что может привести к сбоям в работе электроники и критически важного оборудования.

«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее», — отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.

Ранее французские ученые обнаружили свидетельства масштабного сдвига масс пород, произошедшего на глубине около трех тысяч километров — на границе между мантией и ядром Земли. Это событие, зафиксированное в 2006–2008 годах, представляет собой значительную геологическую аномалию, причины которой пока остаются неясными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Имущество и активы бывшего главного кадровика Минобороны арестовали

    Названы возможные условия для передачи Украине Tomahawk

    Популярный российский блогер получил иск на 11 миллионов рублей

    Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

    Обнаружено ключевое противоречие в сделке по Газе

    Российский военный назвал страны с самыми сильными дроновыми войсками

    Приговоренного за невозможное преступление мужчину снова спасли от казни

    Мужчина попытался воевать с осами и проиграл

    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости