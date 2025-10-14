Мир
04:00, 14 октября 2025

Угрозу срыва мирного соглашения между Израилем и ХАМАС оценили

Политолог Лукьянов: Риск срыва перемирия между Израилем и ХАМАС будет возрастать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Срыв мирных договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС возможен, и шансы на прекращение соглашения будут возрастать со временем из-за радикальных сторонников войны, считает старший преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Григорий Лукьянов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Эскалация возможна всегда. По обе стороны баррикад существуют крайне радикальные сторонники войны, считающие, что прекращение огня не отвечает их интересам. Они имеют возможность влиять на ситуацию. В первую очередь я бы выделил праворадикальный лагерь с израильской стороны, связанный с поселенческим движением, с ультраправыми консервативными политиками в действующем кабинете», — сказал Лукьянов.

Со стороны ХАМАС таких политиков стало меньше после ликвидации военно-политического руководства, отметил он.

На сегодняшний день согласован и подписан только первый этап процесса в рамках соглашения о перемирии. Скажем так, риск срыва возрастает пропорционально движению по плану реализации. Соответственно, первая фаза включает в себя около 20 пунктов, каждый из которых может быть предметом особого беспокойства

Григорий Лукьяновпреподаватель ВШЭ, политолог

Политолог подчеркнул, что первый этап мирного урегулирования конфликта проработан, но второй этап пока не определен, и шансы на срыв договоренностей будут только повышаться при переходе к нему.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

