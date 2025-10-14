Угрозу срыва мирного соглашения между Израилем и ХАМАС оценили

Срыв мирных договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС возможен, и шансы на прекращение соглашения будут возрастать со временем из-за радикальных сторонников войны, считает старший преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Григорий Лукьянов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Эскалация возможна всегда. По обе стороны баррикад существуют крайне радикальные сторонники войны, считающие, что прекращение огня не отвечает их интересам. Они имеют возможность влиять на ситуацию. В первую очередь я бы выделил праворадикальный лагерь с израильской стороны, связанный с поселенческим движением, с ультраправыми консервативными политиками в действующем кабинете», — сказал Лукьянов.
Со стороны ХАМАС таких политиков стало меньше после ликвидации военно-политического руководства, отметил он.
На сегодняшний день согласован и подписан только первый этап процесса в рамках соглашения о перемирии. Скажем так, риск срыва возрастает пропорционально движению по плану реализации. Соответственно, первая фаза включает в себя около 20 пунктов, каждый из которых может быть предметом особого беспокойства
Политолог подчеркнул, что первый этап мирного урегулирования конфликта проработан, но второй этап пока не определен, и шансы на срыв договоренностей будут только повышаться при переходе к нему.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.