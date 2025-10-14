Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Дитятин

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дитятин умер в 68 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин умер в 68 лет. Об этом сообщается на сайте РПГУ им. А. И. Герцена, в котором преподавал бывший спортсмен.

Ректор вуза Сергей Тарасов заявил, что Дитятин был не только блистательным спортсменом, но и преданным наставником, который щедро делился опытом с молодым поколением. Тарасов выразил соболезнования родственникам и друзьям гимнаста.

На Олимпиаде-1980 в Москве Дитятин стал обладателем уникального достижения — он завоевал восемь медалей, включая три золотые. Он стал единственным гимнастом в истории, сумевшим добиться такого результата на одних Играх.

В 1983 году Дитятин закончил карьеру и занялся тренерской деятельностью. С 2002 года он заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РПГУ им. А. И. Герцена.

