Установлен виновный в сбое работы железнодорожной станции в России

Суд дал 6 лет колонии подростку за поджог на кировской станции Поздино

Центральный окружной военный суд вынес приговор виновному в сбое работы железнодорожной станции Поздино в Кировской области, который произошел в августе 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Установлено, что несовершеннолетний житель Кировской области совершил поджог распределительного щита трансформатора, что привело к сбою в работе электрооборудования на железной дороге. Подросток действовал в интересах Украины.

Суд признал его виновным по статье 205 УК РФ («Теракт») и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Его сообщников еще судят.