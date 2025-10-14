Силовые структуры
12:10, 14 октября 2025Силовые структуры

Установлен виновный в сбое работы железнодорожной станции в России

Суд дал 6 лет колонии подростку за поджог на кировской станции Поздино
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд вынес приговор виновному в сбое работы железнодорожной станции Поздино в Кировской области, который произошел в августе 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Установлено, что несовершеннолетний житель Кировской области совершил поджог распределительного щита трансформатора, что привело к сбою в работе электрооборудования на железной дороге. Подросток действовал в интересах Украины.

Суд признал его виновным по статье 205 УК РФ («Теракт») и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Его сообщников еще судят.

    Все новости