Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:05, 14 октября 2025Наука и техника

В Афганистане заметили колонну с советскими Р-17

В Афганистане заметили колонну с советскими баллистическими ракетами Р-17
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Советские баллистические ракеты комплексов «Эльбрус» и «Луна-М» заметили в ходе транспортировки по дорогам Афганистана. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике видны ракеты в грузовиках, которые двигаются колонной по дорогам общего пользования. Машины перевозили жидкостные баллистические ракеты 8К14 (комплекс «Эльбрус») и 9М21Ф («Луна-М»).

Отмечается, что СССР поставлял эти ракеты Республике Афганистан в конце 1980-х годов. «Удивительно то, что они вообще сохранились, не отправлены на металлолом и все еще воспринимаются нынешними властями Афганистана как нечто такое, что можно всерьез демонстрировать как силу», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы СССР применяли комплексы «Луна-М» на завершающем этапе войны в Афганистане. Дальность ракет комплекса составляет 15-70 километров.

Материалы по теме:
«В тот же миг разверзлась земля» Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
«В тот же миг разверзлась земля»Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
25 декабря 2024
«Наша сила — самый мощный аргумент» Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
«Наша сила — самый мощный аргумент»Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
15 мая 2025

Ранее в октябре журнал Military Watch Magazine писал, что Воздушно-космические силы России начали применять в ходе СВО модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости