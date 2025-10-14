В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

Командование 57-й бригады ВСУ переводит всех военных в штурмовики

Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки личного состава на харьковском направлении переводит в штурмовики специалистов батальона противовоздушной обороны (ПВО) и артиллеристов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Они находились на позициях более пяти месяцев. На запросы в адрес командования о ротации четких ответов не было», — сказал он.

Ранее стало известно, что командование ВСУ выводит с харьковского направления 114-ю бригаду из-за конфликта с 15-й. Отмечается, что вывод 114-й бригады территориальной обороны происходит из-за возросших потерь, конфликтов и взаимных диверсий с 15-й бригадой оперативного назначения «Кара-Даг».

До этого ВС России продвинулись в Купянске Харьковской области.