В Черниговской области произошел пожар на нефтебазе

В Нежинском районе Черниговской области произошел пожар на нефтебазе
На нефтебазе в Черниговской области произошел пожар. Об этом сообщило оперативное командование «Север» Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Нежинском районе… произошел пожар на нефтебазе», — сообщили украинские военные.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что удары по критической инфраструктуре Украины происходят в ответ на их обстрелы и не играют большой роли при недостигнутых договоренностях. Она отметила, что любые удары так или иначе может использовать та сторона, которая выступает против мирных переговоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве. «Наша задача — прежде всего защищать себя. Мы знаем, что нам делать», — сказал он.

