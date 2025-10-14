Мир
В двух странах ЕС жители выступили за территориальные уступки со стороны Украины

Politico: Более половины немцев и поляков выступают за уступки территорий Киевом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Более половины немцев и поляков выступают за территориальные уступки со стороны Украины в пользу России ради завершения конфликта. Об этом сообщает Politico.

«Опрос, проведенный в начале лета, показал, что только 35 процентов поляков поддерживают вступление Киева в ЕС, по сравнению с 85 процентами в 2022 году. Более половины населения говорит, что они предпочли бы, чтобы война закончилась, даже если это означает уступку территорий России», — говорится в материале.

Большинство жителей Польши также убеждены, что помощь украинским беженцам «зашла слишком далеко».

Похожая ситуация наблюдается в Германии. Там большинство населения поддерживает отправку военной помощи Украине, однако 52 процента жителей считают, что Киев должен отказаться от территорий в пользу России ради мира.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Украине необходимо отказаться от претензий на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), если она хочет заключить мир с Москвой.

