В ЕС выразили надежду в связи с политической победой Трампа

WSJ: В ЕС понадеялись, что успех Трампа в Газе может помочь ему на Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Власти Европейского союза (ЕС) надеются, что успех президента США Дональда Трампа в урегулировании войны в Газе может помочь ему в урегулировании конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников WSJ, Трамп «сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки».

Кроме того, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Фред Фляйц заявил изданию, что опыт урегулирования в Газе «предоставляет Трампу мощный рычаг для разрешения других крупных конфликтов».

Ранее газета Time написала, что Трамп представил несовершенный и бедный на детали план по урегулированию конфликта в секторе Газа.

