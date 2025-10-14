Мир
11:18, 14 октября 2025Мир

В плане Трампа по Газе нашли минусы

Time: Трамп представил бедный на детали план по урегулированию конфликта в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп представил несовершенный и бедный на детали план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом пишет газета Time.

«Мирный план Трампа из 20 пунктов беден деталями и принципами. Кто будет управлять Газой в это время? Кто выделит миллиарды, необходимые для восстановления в отсутствие прочного политического урегулирования израильско-палестинского конфликта?» — задается вопросом издание.

Time отмечает, что Трамп в своем плане дает «расплывчатое обещание "пути" к палестинской независимости», которое напоминает старые переговоры о создании государства, ставшие лишь «дымовой завесой, призванной скрыть то, что уже было жестокой, несправедливой и взрывоопасной реальностью».

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что будущее сектора Газа после мирной сделки остается туманным.

