В Госдуме ответили на решение Латвии о депортации российских граждан

Володин: Прибалтика является марионеткой фашиствующего режима в Евросоюзе

Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в Евросоюзе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года.

«Что касается решений, другого [не ожидается] от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим», — сказал Володин.

Председатель нижней палаты парламента также заявил, что Европа должна признать действия властей Латвии фашизмом.

Ранее депортацию россиян из Латвии прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что высланные российские граждане могут вернуться и построить жизнь в России.