В Госдуме ответили на ультиматум Макрона России

Депутат Госдумы Шеремет назвал тщедушием угрозы Макрона о санкциях против России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал тщедушием угрозы Макрона о новых санкциях против России.

«Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов», — сказал он.

По мнению парламентария, для здравомыслящих людей Макрон остается «той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова».

В сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в таком случае Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.