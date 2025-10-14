Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:47, 14 октября 2025Россия

В Госдуме ответили на ультиматум Макрона России

Депутат Госдумы Шеремет назвал тщедушием угрозы Макрона о санкциях против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал ультиматум президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал тщедушием угрозы Макрона о новых санкциях против России.

«Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов», — сказал он.

По мнению парламентария, для здравомыслящих людей Макрон остается «той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова».

В сентябре Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в таком случае Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    В Германии указали на утрату влияния на мировой арене

    Останки женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

    Израильская газета поместила на обложку силуэт Трампа из фотографий заложников

    Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

    Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

    Мужчина испугался похода на работу из-за одного отправленного по ошибке письма

    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Рогов заявил о шатком положении главкома ВСУ

    В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости