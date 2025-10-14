Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 14 октября 2025Россия

В Госдуме заявили о вербовке «Антивоенным комитетом» релокантов в антироссийскую сеть

Депутат Пискарев: АКР вербует релокантов в антироссийскую сеть при поддержке ЕП
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Члены «Антивоенного комитета России» (АКР, признан нежелательной организацией в России) при поддержке представителей Европарламента (ЕП) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вербуют релокантов в антироссийскую сеть. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями».

«Перебежчиков принимают западные политики, на основе их показаний в качестве "свидетелей" и "экспертов" очерняют Россию на международной арене и вводят санкции против нашей страны, взамен изменникам дают гранты и предоставляют эфир», — считает парламентарий.

Он также подчеркнул, что члены АКР, в том числе экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), открыто призывают к свержению власти в России и поддерживают Украину.

Ранее сразу несколько иноагентов, включая Ходорковского, стали фигурантами уголовного дела о попытке насильственного захвата власти в России. Предпринимателя называют одним из инициаторов создания АКР, появившегося после начала спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости