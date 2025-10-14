В Госдуме заявили о вербовке «Антивоенным комитетом» релокантов в антироссийскую сеть

Члены «Антивоенного комитета России» (АКР, признан нежелательной организацией в России) при поддержке представителей Европарламента (ЕП) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вербуют релокантов в антироссийскую сеть. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями».

«Перебежчиков принимают западные политики, на основе их показаний в качестве "свидетелей" и "экспертов" очерняют Россию на международной арене и вводят санкции против нашей страны, взамен изменникам дают гранты и предоставляют эфир», — считает парламентарий.

Он также подчеркнул, что члены АКР, в том числе экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), открыто призывают к свержению власти в России и поддерживают Украину.

Ранее сразу несколько иноагентов, включая Ходорковского, стали фигурантами уголовного дела о попытке насильственного захвата власти в России. Предпринимателя называют одним из инициаторов создания АКР, появившегося после начала спецоперации.