В Кремле оценили талант спецпосланника Трампа

Песков: Уиткофф показал себя как эффективный и талантливый переговорщик
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф показал себя как эффективный и талантливый переговорщик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом. Он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. И надеемся, что его таланты дальше будут способствовать работе уже на этом, на украинском направлении», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона также рассчитывает, что дипломатическое мастерство американских переговорщиков поможет подвигнуть Украину на активные усилия по урегулированию конфликта.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

